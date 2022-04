Polémique. La préfecture valide le projet de stockage de déchets près de Bardouville

Après une manifestation organisée contre le projet le 25 mars dernier, les habitants de Bardouville, commune située sur les boucles de la Seine, viennent d'apprendre que la préfecture a validé l'installation, près de la commune, d'un site de stockage de déchets inertes lié au chantier du Grand Paris. L'arrêté a été publié lundi 25 avril.

L'association Les Pieds dans l'eau, qui s'oppose à l'installation de ce site depuis plusieurs mois, a annoncé qu'elle portera un recours administratif contre le projet.

Ce dernier devrait engendrer la traversée d'une centaine de camions à travers Bardouville pour le transport de 383 500 tonnes de déchets inertes, selon l'association. Les déchets acheminés depuis la Seine au niveau d'Anneville-Ambourville seront déversés dans une carrière à Mauny, la commune voisine, site choisi par la SEM, Société environnement et minéraux, la société exploitante. Une hérésie pour les opposants qui estiment, avec le soutien de la Métropole et de Gérard Le Seul, député de la 5e circonscription de la Seine-Maritime, que l'itinéraire choisi par la SEM n'est pas adapté au passage des camions dans des conditions de sécurité, notamment au regard de son caractère étroit, sinueux et pentu.

La préfecture a dit entendre les revendications des opposants et a interdit le transport de déchets les week-ends et les jours fériés, ainsi qu'aux heures d'entrée et de sortie des écoles dans la commune. Insuffisant, pour Ladislas Lefèbvre, secrétaire de l'association. "Les horaires ne changent rien à ce que la Métropole a dit. La route, les infrastructures, sont inadaptées au passage de camions."

Les habitants de Bardouville se sont mobilisés le 25 mars contre le projet de site de stockage de déchets du chantier du Grand Paris installé près de leur commune.

Des erreurs dans le dossier

Pire encore, selon Ladislas Lefebvre, de nombreux points du dossier de la SEM sont erronés ou en contradiction avec les textes réglementaires. "Les services de l'État représentés en préfecture, c'est-à-dire les garde-fous des lois et de l'environnement, n'ont pas fait leur travail."

Il en veut pour preuve des erreurs grossières dans l'étude d'impact de la SEM, reprise dans l'argumentaire de la préfecture, telles que des mauvaises appréciations sur le plan cadastral ou la non-prise en compte d'un puits d'eau potable et d'une habitation près du site, pourtant déclarés en préfecture. "Des points comme ça dans le dossier de la SEM, on en a relevé 73", s'exclame Ladislas Lefebvre.

Contactés, ni le propriétaire du site, ni les services de la préfecture n'ont souhaité répondre à nos sollicitations.

Mobilisation des habitants de Bardouville le 25 mars, au rond-point de la maison brûlée près de la Bouille