Mortagne-au-Perche. "Les gros patinent bien", en spectacle au Carré du Perche

Le titre de ce spectacle est pour le moins énigmatique ! Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois signent là un spectacle de bouts de ficelle et de carton joyeusement bricolé pour la rue. C'est un embarquement pour une odyssée burlesque. D'abord, avec une pêche miraculeuse dans un fjord qui se poursuit dans les airs et sur les mers de la Bretagne à l'Écosse, de l'Espagne à la France. Immobile sur un tabouret de fortune, Olivier Martin-Salvan chante son épopée à travers de multiples paysages, avec patins à glace, avion, bateau, trottinette. A contrario, Pierre Guillois, transformé en accessoiriste survolté, se lance dans des courses folles pour jouer silencieusement et en maillot de bain les requins, épicier, pilote nazi, señorita lascive, ou joueur de cornemuse. Truffé de comique de répétition et de gags potaches, c'est un grand moment de théâtre pour de belles tranches de rire.

Pratique. "Les gros patinent bien", samedi 21 et dimanche 22 mai, Carré du Perche à Mortagne. Réservation : scenenationale61.fr.