Bonne table à Rouen. Cuisine et ambiance à l'anglaise au Citizen

"A la base, le Citizen, c'était un coffee shop, basé sur un modèle à la Starbucks", explique Romain Guernon, son fondateur. Depuis, les années se sont écoulées et le Citizen s'est épanoui. "Les choses ont pas mal évolué, dans l'offre, dans la déco. On fait de la petite restauration un peu plus élaborée que ce qu'elle n'était au début." Avocado toasts, salades, pâtes, burgers, bo bun vietnamien ou soupe ; désormais, le Citizen propose une vraie carte, simple mais variée. "On veut rester sur une cuisine simple, efficace, avec des bons produits et pas cher… On n'est pas complètement un restaurant, on est un hybride je dirais." Malgré les métamorphoses, l'esprit coffee shop anglo-saxon plane toujours au Citizen, un peu comme le café Social Perk de la série américaine Friends, qui a gardé son charme tout au long des dix saisons. On s'y sent comme à la maison.

"On a des offres pour chaque

moment de la journée"

Avec une cinquantaine de couverts en moyenne par jour, le Citizen voit passer du monde toute la journée. "On a une offre pour chaque moment, le café comme le consomment les Français, le petit-déjeuner, le brunch, déjeuner, goûter, etc." Et ici, on ne plaisante pas sur le café. "Ça reste notre spécialité, donc on essaie de le faire dans les règles de l'art." Le Citizen commande ses produits chez un torréfacteur parisien depuis le début de l'aventure et possède cinq références de thés ainsi qu'une jolie épicerie de produits bio et vegans. Après un bon café en compagnie de Romain, je passe enfin commande. Je me lance sur le plat du jour : des gnocchis au beurre de sauge, salade et lards poêlés, accompagnés du jus de fruit du moment, citron, concombre et pomme, fait maison. La promesse est respectée : le plat est simple, efficace mais fin. Je termine par un cheesecake aux fruits rouges. Le tout pour 18,50 €. Plusieurs formules s'offrent à vous, de 13,90 à 16,90 €.

Gnocchis au beurre de sauge et lards fumés.