Rouen Innovation Santé : à la pointe des biotechnologies

“Ce projet s’inscrit dans la volonté de la Communauté d’agglomération de diversifier son économie”, explique Frédéric Sanchez, vice-président de la Crea. A deux pas du CHU et au cœur du campus universitaire, il a donc été décidé d’investir dans le tertiaire supérieur. “Nous voulons valoriser la recherche et le développement en créant une zone d’activité et une pépinière dédiées au domaine de la santé en général, et à celui des biotechnologies en particulier.” Rouen Innovation Santé est né.

Rouen Innovation santé

Que trouvera-t-on exactement sur cette ZAC de l’Aubette Martainville ? Les locaux définitifs de Seine Biopolis. Cette pépinière regroupera les jeunes entreprises spécialisées dans le domaine de la santé. “Nous comptons sur nos propres ressources pour créer de la richesse et des emplois sur notre territoire. C’est pour cela que nous accompagnons, à travers les pépinières, les entreprises qui débutent.” C’est dans un immeuble racheté à la Matmut pour un peu plus de 2 millions d’euros que s’installeront les jeunes entreprises, à l’automne 2012, après des travaux d’aménagement facturés 500 000 €.

Au même endroit se met en place une zone d’activité, qui accueillera les entreprises évoluant aussi dans le secteur de la Santé. On y trouvera des bureaux, mais aussi des laboratoires chargés de recherche. Lors de la première phase d’aménagement, aujourd’hui finie, le site a été dépollué. Le coût total de l’opération sera de 25 millions d’euros. La consultation des promoteurs, pour le premier lot d’activité, va être lancée dans les prochains jours.

Anne Letouzé

(Photo Atelier Villes et paysages)