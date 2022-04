Présidentielle 2022. Les chiffres clés de l'élection en Normandie

À quatre jours du second tour de l'élection présidentielle et à quelques heures du débat télévisé opposant Emmanuel Macron et Marine Le Pen, que retenir du premier tour de l'élection présidentielle en Normandie ? La réponse en cinq chiffres.

29,26

C'est en pourcentage des suffrages exprimés le score d'Emmanuel Macron (La République en marche) au premier tour de l'élection présidentielle en Normandie. C'est près de sept points de plus qu'en 2017 au même tour de scrutin (22,36 %).

27,14

Comme le président sortant, Marine Le Pen (Rassemblement national) gagne elle aussi des voix, puisqu'elle totalise 27,14 % des suffrages exprimés contre 23,93 % il y a cinq ans.

18,82

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), candidat déçu en 2022 car sur la troisième marche du podium, arrive aussi en troisième position à l'échelle régionale, avec 18,82 % des suffrages exprimés. C'est peu ou prou un score comparable avec 2017 (19,16 %).

590 784

Il s'agit du nombre de Normands inscrits sur les listes électorales qui se sont abstenus au premier tour de l'élection présidentielle. En pourcentage, cela représente 24,48 % des Normands.

28 947

C'est le nombre de bulletins blancs déposés par des électeurs dans les urnes de la région dimanche 10 avril 2022.