Torigny-les-Villes. Sur le marché, les habitants réagissent aux résultats du 1er tour

Devant le château de Torigni-sur-Vire, les clients se baladent sur le marché, lundi 11 avril. Le premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu la veille et donne lieu à des réflexions mitigées pour les habitants. "C'est un petit peu ce qui était prévu, rien de surprenant", estime un commerçant. Il attendra les débats d'entre-deux tours pour choisir.

"Le Pen a fait un bon score. Macron, si on revote pour lui, il va nous serrer encore plus la vis. Il faut que ceux qui ont eu des pourcentages, reportent leurs voix à Le Pen, car ils étaient tous contre Macron", estime ce passant. Pour cette dame : "Les Français n'ont encore pas compris ce qu'ils devaient faire. Ils se sont encore trompés." Pour ces deux retraitées, c'est tant mieux qu'Emmanuel Macron passe en tête, car "il a bien aidé les jeunes". "Très déçue, très déçue, mais c'est comme ça. Je n'ai pas de mots", déplore une électrice de Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième et qui ne s'est pas qualifié pour le seconde tour.