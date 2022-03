Insolite. Une baleine observée au large des côtes normandes !

C'est un moment que David Mariette, pêcheur normand, n'est pas près d'oublier. Alors qu'il pêchait au large de Courseulles-sur-Mer jeudi 17 mars, en compagnie de son chien, il a pu filmer, à bord de son bateau au large du Calvados, une espèce rare de cétacé, une baleine à bosse.

David Mariette a envoyé la vidéo à son ami Jean-Louis Perrin, passionné et spécialiste de la pêche au gros en Normandie, qui a publié ensuite la vidéo sur sa page Facebook.

Cette espèce de baleine, qui est réputée pour effectuer des sauts spectaculaires, mesure environ 14 mètres de long et pèse 30 tonnes. Ces cétacés remontent l'Atlantique et transitent via la Manche pour atteindre les fjords.