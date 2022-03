Formule 1. La voiture de Pierre Gasly prend feu au Grand prix de Bahreïn

Le Grand Prix de Bahreïn en Formule 1 avait lieu ce dimanche 20 mars sur le circuit de Sakhir. Pierre Gasly et Esteban Ocon, tous deux originaires de Seine-Maritime participaient au premier grand prix de la saison.

Esteban Ocon d'Evreux et qui roule pour Alpine est arrivé 7e. Malheureusement, Pierre Gasly a eu moins de chance et s'est fait une belle frayeur. A une dizaine de tours de l'arrivée, le Normand a vu des flammes s'échapper de son Alpha Tauri. Heureusement il a pu sortir sain et sauf de son véhicule mais a donc été contraint d'abandonner.

C'est le monégasque Charles Leclerc pour Ferrari qui s'impose dans cette course.