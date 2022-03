Rouen. Face à la guerre en Ukraine, les entreprises s'adaptent

"Trois techniciens n'ont pas donné de nouvelles", souffle Thomas Meyer, directeur général de Socaps, une entreprise rouennaise. La coopérative regroupe plus d'un millier de collaborateurs qui interviennent sur des sites industriels du monde entier, et notamment six techniciens ukrainiens qui ont vu leur vie basculer depuis le début de la guerre dans leur pays. "Trois de nos techniciens ont réussi à quitter le pays avec leur famille, les trois autres auraient rejoint les forces combattantes ukrainiennes. Leurs familles sont près de Kiev, on se demande comment on peut les aider."

Thomas Meyer, chef d'entreprise rouennais

"Le marché russe 2022, on fait une croix dessus"

La coopérative a dû stopper tous ses chantiers en Ukraine depuis le début du conflit. Quant au marché russe, qui "ne représente que 5 % de l'activité", Thomas Meyer "fait une croix dessus en 2022". Il est impossible pour le chef d'entreprise de continuer un business avec la Russie et la Biélorussie, "pour des questions d'ordre moral" mais aussi d'ordre pratique. La Russie a été coupée de la plateforme financière Swift.

"Nous avions deux techniciens russes sur des chantiers en cours près de Moscou. Nous ne savons pas comment les payer."

Thomas Meyer, directeur général de Socaps

L'autre crainte du chef d'entreprise rouennais repose sur l'augmentation globale des prix des matières premières, comme celle des carburants qui, à terme, pourraient avoir des répercussions sur le prix des services.