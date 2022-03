Normandie. SNCF : le plan de transport se concrétise

Une vingtaine de trains pourraient disparaître sur les lignes Cherbourg-Caen-Paris, Paris-Deauville et Le Havre-Rouen-Paris d'ici fin mars.

450 trains circulent chaque jour dans notre région avec à bord 90 000 voyageurs. C'est 10 % de moins qu'avant la crise, selon les chiffres de la SNCF. Malgré les levées de restrictions et la sortie de crise sanitaire qui se profile, "la clientèle professionnelle n'est pas revenue dans les trains", indique Grégoire Forgeot D'arc, le directeur général des lignes normandes de la SNCF.

Jean-Baptiste Gastinne, le vice-président de la Région Normandie en charge des transports ne parle pas de suppressions, mais d'ajustement. "Nous n'avons jamais vraiment pu proposer l'offre que nous avions pensée au départ. Il a fallu s'adapter avec la crise et nous en tirons les conséquences en proposant une offre comparable à celle de 2019."

Des trains supprimés en jours creux et en heures creuses

Les trains circulant en semaine et les après-midi seraient les premiers impactés, soit une vingtaine de trains concernée. "On ne touche pas aux autres axes", promet la SNCF. L'offre du week-end sera elle aussi sauvegardée.

Les associations d'usagers du train sont actuellement consultées, mais elles ont été mises "devant le fait accompli", regrette Pierre Dumont, le vice-président de la FNAUT Normandie, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports : "On ne valide pas cette décision. Dans un contexte actuel, avec la hausse du carburant et un retour à la normale au niveau sanitaire, on prend le problème à l'envers. On supprime des trains alors que les gens vont revenir dans le train."

Les associations d'usagers ne demandent désormais qu'à limiter la casse, comme l'explique Karine Courteaud, présidente de l'ADURN, l'Association de défense des usagers du rail normand, pour faire "descendre le nombre de suppressions à quatre ou cinq", et conserver par exemple "un train l'après-midi entre Rouen et Paris pour éviter un trou de desserte de trois heures. On a fait ce qu'on a pu, on a fait nos propositions, la Région prendra sa décision".

Le détail du plan de transport de la SNCF devrait être connu dans les prochains jours. La nouvelle offre sera mise en place au 28 mars.