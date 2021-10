Cycle de conférence sur la ville de demain

Des experts, qu'ils viennent de France ou de l'international, seront invités au cours de ces conférences, organisées par l'association Cesar (Conférence de l'enseignement supérieur de l'agglomération rouennaise) afin d'exposer leur vision de la ville du futur.

Mardi 29 novembre, c'est Philippe Rahm, architecte suisse, viendra parler de "l'architecture météorologique". Il part en effet du constat que le secteur du bâtiment est une des causes principales du réchauffement climatique, et propose donc des solutions pour améliorer et adapter les constructions de demain.

Rendez-vous mardi 29 novembre, à la Halle aux Toiles, à 18h. Entrée gratuite. Informations et réservations sur cesar.rouen@gmail.com.