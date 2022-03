Calvados. Abus sexuels : un protocole signé entre les procureures et l'évêque

Un protocole ayant pour objectif de lutter contre les abus sexuels dans l'Église a été signé mardi 1er mars à Caen, entre Amélie Cladière, procureure de la République de Caen, Delphine Mienniel, procureure de la République de Lisieux, et Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux. "Il y avait déjà des relations par le passé, mais désormais, tout est écrit noir sur blanc", déclare Amélie Cladière.

"Des prêtres qui avaient commis des actes mauvais étaient souvent écartés, on ne prenait pas à la légère la question, mais on se contentait de sanctions canoniques", précise Monseigneur Jacques Habert. Désormais, les relations entre les deux institutions seront plus fluides et rapides. "On pourra peut-être à l'avenir recevoir la cellule d'écoute aux victimes au niveau des services hospitaliers qui recueillent les témoignages des personnes vulnérables", ajoute la magistrate. En novembre 2021, la conférence des évêques de France avait rendu obligatoire la signature de ce protocole au sein de tous les diocèses.

