Lillebonne. Ils signent les premiers Contrats d'engagement jeune, kézako ?

Bye-bye la Garantie jeune, bonjour le Contrat d'engagement jeune (CEJ). Ce nouveau dispositif gouvernemental dédié aux 16-25 ans (29 ans en cas de handicap), a été lancé mardi 1er mars dans les agences de Pôle emploi et les Missions locales.

À Lillebonne, une dizaine d'usagers de la Mission locale du pays de Caux Vallée de Seine ont paraphé le formulaire qui marque le début de leur suivi. Pendant douze mois, chacun d'entre eux bénéficiera d'un plan d'action personnalisé avec un conseiller dédié, avec pour objectif d'embrayer ensuite sur un emploi, une formation ou un parcours d'insertion.

Un suivi personnalisé

"C'est un dispositif dédié aux jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation, qui sont prêts à s'engager, ou à risque d'exclusion, précise Julie Gilbert D'Halluin, directrice de la Mission locale. Ils vont alterner des mises en situation en entreprises, collectivités ou associations, des formations, des phases de recherche active d'emploi et ateliers thématiques." Gestion du budget, confiance en soi, recherche de stage, création d'entreprise, mobilité, recherche de logement, classement de documents, repas équilibrés, citoyenneté… La Mission locale pays de Caux Vallée de Seine a établi quarante-cinq ateliers différents avec ses partenaires pour accompagner les jeunes.

Une allocation de 200 à 500 €

Les signataires recevront une allocation mensuelle allant de 200 à 500 €, selon leur âge et leur situation. "C'est important, pour financer le permis par exemple. Ça aide aussi à se motiver", estime l'un d'eux, Dorian Fleury, âgé de 18 ans. "J'ai déjà fait quelques stages, mais l'accompagnement avec les conseillers n'était pas aussi poussé qu'avec le CEJ." Les jeunes devront consacrer quinze à vingt heures par semaine à leur contrat, mais cela n'effraie pas Kylian Colard : "C'est comme si on faisait un travail normal", estime le jeune homme de 22 ans, qui se destine à travailler dans l'animation. Lui aussi dit avoir besoin d'être suivi dans la construction de son projet professionnel : "On se sent plus serein. Si on s'y met tout seul, on sait qu'au bout d'un moment, on risque d'abandonner." Il sera en contact avec son conseiller chaque semaine par téléphone et au moins une fois par mois en présentiel.

La Mission locale du pays de Caux Vallée de Seine devrait lancer une quarantaine de jeunes chaque mois dans ce nouveau dispositif, sur ses différentes antennes.

Pratique. Plus d'infos sur 1jeune1solution.gouv.fr.