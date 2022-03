[Enquête] Le Havre. Mutilations sexuelles féminines : combat d'hier et d'aujourd'hui

Nous sommes le 29 novembre 2019, à la mairie du Havre. Police, justice, gendarmerie, Département de Seine-Maritime, Éducation nationale et État signent une convention visant à l'éradication des mutilations sexuelles féminines. Une mise en lumière d'un combat débuté il y a une quarantaine d'années au Havre, où il est notamment mené par le Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Gams), mariages forcés, "et de toutes les pratiques néfastes à la santé des femmes et des enfants", ajoute Martine Desmares, sage-femme retraitée et membre active de l'association. Les mutilations, interdites dans de nombreux pays, peuvent aller de l'ablation du clitoris avec celle, partielle ou totale, des petites lèvres (excision), à l'infibulation, qui conduit à une fermeture quasi-complète de la vulve. Avec pour conséquence des douleurs aiguës, infections, complications sexuelles et à l'accouchement. "C'est un phénomène mondial, pratiqué dans certains pays d'Afrique mais aussi beaucoup en Indonésie, dans certaines régions de Colombie et même en Europe de l'est, au Dagestan", rappelle la bénévole havraise. Des pratiques traditionnelles qui diffèrent aussi d'une ethnie à l'autre, au sein d'un même pays.

La Normandie, 2e région la plus touchée

En France, la Normandie est la deuxième région la plus touchée, en particulier les métropoles havraise et rouennaise. Une situation qui s'explique, historiquement, par l'arrivée de travailleurs africains dans les usines automobiles, favorisée par le gouvernement dans les années 70. "À l'époque, on était au début de l'échographie, de la péridurale…", recontextualise Martine Desmares. Face à des femmes d'origine étrangère au bassin étroit, les professionnels se trouvent démunis et ont le réflexe de pratiquer des césariennes. Mais peu à peu, le groupe hospitalier du Havre s'empare de la problématique et forme une équipe d'interprètes-médiatrices originaires du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, dont Nafissatou Fall, actuelle directrice du Gams Normandie. "Nous avons reçu de ces femmes toutes les pratiques bénéfiques comme l'allaitement ou le portage", poursuit l'ancienne sage-femme. C'est aussi le début de la prévention dans les services de Protection maternelle et infantile (PMI). "Aujourd'hui, au Havre, aucune petite fille de 0 à 6 ans n'est excisée et on considère que sur dix mamans victimes, sept vont tout faire pour protéger leur fille", indique le Gams. "La vraie menace pour les filles, ce sont les vacances", déplore Nafissatou Fall. À la faveur d'un retour dans le pays d'origine de leurs parents, des jeunes femmes peuvent être mutilées de force. Sur la soixantaine de dossiers enregistrés par le Gams en 2021, la moitié des victimes sont d'ailleurs nées en Normandie. Quand il est trop tard, l'association les accompagne sur le chemin de la reconstruction psychologique et parfois physique. La chirurgie réparatrice est prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale. "C'est un chemin intime très long, tempère Martine. Certaines ont besoin de cinq ans avant d'entamer la démarche."