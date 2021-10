Le clan des divorcées au Zénith

Le Zénith de Rouen ouvre ses portes au théâtre. Le clan des divorcées met en scène le divorce vécu par trois femmes diamétralement opposées. Stéphanie, Mary et Brigitte partagent leur vision et leur expérience du divorce. Toutes trois sont issues de milieux sociaux différents.



L’action se déroule sur un rythme “endiablé”. C’est Alil Vardar qui a écrit cette farce pour rendre hommage à la gente féminine. Le succès de cette pièce repose aussi sur la formidable énergie des personnages. Formées au café-théâtre, les trois comparses ne se ménagent pas sur scène. L’humour d’Alil Vardar, qui joue le travesti, son sens du burlesque et de la dérision et son accent “marseillais” créent l’effet comique escompté. Inutile d’en dire plus, cette pièce est à vivre.



Pratique. Le clan des divorcées, dimanche 4 décembre, à 15h30, au Zénith de Rouen, 44 avenue des Canadiens, Le Grand Quevilly. Tarifs de 39 à 42 €. Informations : 02 32 91 92 92.