Rouen. Un cabinet dentaire épinglé pour des manquements sur l'hygiène

Ce sont des milliers de patients qui sont actuellement contactés afin de procéder à des tests sérologiques concernant les virus de l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH. Un cabinet dentaire, situé au 3 rue du Général-Leclerc à Rouen, a fait l'objet d'un contrôle de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, mené le 23 novembre 2021. Cette inspection a permis de relever "divers manquements de nature à mettre en cause la sécurité des soins". L'Agence a ensuite effectué une visite de vérification dans le courant du mois de janvier avant de rendre l'information publique à travers un communiqué de presse, lundi 31 janvier.

Chaque patient est contacté

"L'objectif était d'évaluer la qualité de la prise en charge et le respect des normes et des bonnes pratiques d'hygiène", indique l'ARS qui souligne que "150 investigations sur le terrain sont réalisées chaque année, en fonction des risques pré-identifiés, en matière de sécurité sanitaire". "L'ARS a souhaité que la patientèle concernée soit dûment informée, en raison d'un risque faible de transmission pour le virus de l'hépatite B et très faible pour le virus de l'hépatite C et le VIH."

Ainsi, chaque patient concerné est informé individuellement par courrier à son domicile par le centre de santé dentaire. Il est invité à consulter son médecin traitant afin que ce dernier puisse l'informer et prescrire les tests de dépistage adaptés.

Le centre de santé dentaire met également à disposition de ses patients une plateforme téléphonique pour répondre à leurs questions (0805 293 000 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 heures) et orienter les personnes n'ayant pas de médecin traitant.