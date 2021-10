"L'hôpital a une capacité de 518 lits installés contre 594 lits occupés alors que le Centre Hospitalier du Rouvray n'autorise que 551 lits", explique un employé. Vendredi 16 décembre, plusieurs membres du personnel entendent donc manifester "pour dire non aux hospitalisations indignes sur des lits de camp sup et sans personnel supplémentaire". Ils prévoient le blocage de l'Unacor et la fermeture de l'hôpital.