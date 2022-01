Fécamp. Les lycéens ont besoin de vous pour remplir le Frigo Solidaire

Un frigo de rue, en libre-service, où n'importe qui peut déposer des aliments… ou se servir ! C'est le concept des Frigos Solidaires, développé à Caen, Rouen ou Cherbourg. Une initiative antigaspi qui vise à aider les plus démunis. Grâce aux élèves de terminale gestion-administration (GA) du lycée professionnel Descartes, Fécamp a elle aussi son frigo solidaire, installé devant la boucherie des Halles, qui se charge de le sortir aux heures d'ouverture.

"Le frigo ne se remplit pas assez"

Mais depuis son installation en avril 2021, "le frigo ne se remplit pas assez", regrette l'une des élèves, Chloé Dragon. Pourtant, dès qu'une denrée est déposée dedans, elle disparaît vite. "Cela prouve que les Fécampois en ont besoin."

Une partie des élèves à l'initiative de ce projet avec leurs professeurs. L'association nationale Les Frigos Solidaires est présente dans d'autres villes de Normandie. - LP Descartes

Les lycéens vont donc organiser prochainement des collectes, pour garnir le frigo. Marion Lamauve, également en terminale, rappelle qu'il est aussi possible d'y déposer "fruits et légumes, pâtes, riz, gâteaux secs, conserves, pain, produits laitiers". Pas d'alcool en revanche, ni de viande, poissons et plats cuisinés maison, pour des raisons d'hygiène.

Un projet débuté il y a deux ans

Si les jeunes ont à cœur de voir le frigo solidaire fonctionner, c'est que ce projet est l'aboutissement d'un long travail débuté en classe de seconde. "Cela fait appel à des compétences en expression écrite ou orale, mais aussi en gestion : savoir adresser un courrier, un mail, passer un appel téléphonique, expliquer, argumenter, etc.", détaille Noémie Lecordier, professeur de français. "Ils ont pris en maturité et en autonomie", estime Audrey Yon, sa collègue de GA. Chloé et Marion, elles, pensent avoir gagné en confiance. "Cela nous permet aussi de partager des valeurs de solidarité, d'altruisme."

Pratique. Le frigo est situé devant la boucherie des Halles, 7 pourtour du marché à Fécamp. Collectes de denrées à Intermarché Fécamp les jeudis 24 février et 3 mars.