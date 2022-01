Près de Dieppe. Un hangar agricole part en fumée à Thil-Manneville

Un hangar agricole s'est embrasé dans la nuit de samedi 15 à dimanche 16 janvier, rue de la ferme, à Thil-Manneville, à une quinzaine de kilomètres de Dieppe.

Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 4 heures du matin. A leur arrivée, le hangar de 500 m2, qui contenait du fourrage et des véhicules agricoles et utilitaires, était entièrement embrasé et le feu menaçait de se propager à d'autres bâtiments. Les soldats du feu sont parvenus à éviter la propagation au moyen de trois lances à incendie.

A 6 heures, l'extinction était encore en cours et les sapeurs-pompiers s'attendaient à une opération de longue durée pour sécuriser les lieux.