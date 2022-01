Place du commerce. Trois boutiques à découvrir à Barentin

Jour de fête au Mesnil Roux à Barentin est dédié à la convivialité. Halloween, Noël, Saint-Sylvestre, Mardi gras ou Pâques, les occasions ne manquent pas.

"Chacun peut trouver ici tous les articles qui concernent l'événementiel et ainsi donner du peps et de la décoration festive pour rendre le moment amusant et, pourquoi pas, inoubliable !", détaille Coralie Durieu, responsable de l'espace au sein du centre commercial Mesnil Roux.