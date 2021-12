Dans la Manche l'opérateur de téléphonie Orange vient d'ouvrir six antennes relais 4G en zone rurale et jusque-là couverte partiellement. Ces antennes sont implantées à Orglandes, Gratot, Heugueville-sur-Sienne, Saint-Fromond, Troisgots et Bacilly. Des antennes 4G "plus" qui permettent aussi de bénéficier du très haut débit.

Depuis le début de cette année, 27 nouvelles antennes 4G ont été érigées dans le département.