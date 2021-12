Près du Havre. Un camion chargé de glycérine végétale se renverse

La circulation a été complètement coupée sur la route des falaises à Gonfreville-l'Orcher, dès la fin de matinée mardi 28 décembre.

En cause, un camion qui s'est couché au niveau d'un rond-point. Le conducteur a été légèrement blessé. Le chargement du camion, d'environ 20 m3 de glycérine végétale, s'est en partie déversé sur la chaussée.

Treize pompiers avec cinq engins, dont une équipe spécialisée en risques technologiques, sont intervenus sur les lieux pour endiguer la fuite avec de la terre et du sable. Le produit est "non toxique", selon le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime.