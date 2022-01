Bonne table au Havre. Le Deauville : l'art de la brasserie

Parmi les très nombreuses brasseries du Havre, un nouveau venu tire son épingle du jeu. Zahir Lattaoui a repris Le Deauville depuis août 2019. Au cœur du quartier Thiers Coty, il mise sur la restauration du midi.

Menu au jour le jour

Pour se démarquer, Le Deauville propose des produits frais, simples, cuisinés sur place. Il n'y a pas de carte fixe, le menu est élaboré au jour le jour. Le choix est forcément restreint (deux à trois choix parmi les entrées, les plats et les desserts), mais c'est un choix assumé, pour garantir une qualité. "On s'adapte à la saison. En ce moment, nous proposons des potages, du pot-au-feu ou encore du ragoût. Il y a également systématiquement une viande rouge [bavette ou faux-filet] et un produit de la mer. On fait attention à nos fournisseurs. On s'approvisionne chez Pointel [Octeville-sur-Mer] pour tout ce qui est légumes et chez le grossiste Lemarchand [Grand-Quevilly] pour la viande." Vous l'aurez compris, pas de haute gastronomie au Deauville, mais une cuisine simple et efficace. L'établissement attire les employés de bureau du quartier ainsi qu'une clientèle de retraités.

Les plats sont tout simplement bons. Il y a juste ce qu'il faut pour avoir du goût sans être trop gras et donc digeste. Côté prix, pas de surprise. Ils correspondent à ceux d'une brasserie. Le plat unique est vendu 10,90 euros, comptez 13,90 euros pour une entrée et un plat ou un plat et un dessert et 17,90 euros le menu complet. En dehors du midi, Le Deauville propose aussi une formule petit-déjeuner à 5 euros (jus de fruit, une boisson chaude et un croissant ou baguette) ainsi qu'une formule goûter pour 5,50 euros (gaufre avec une boisson chaude ou froide). L'établissement peut accueillir une cinquantaine de clients, sans compter la terrasse extérieure. Il est aussi possible de le privatiser pour un anniversaire, par exemple, grâce à une salle à l'étage.

Pratique. Le Deauville - 11 avenue René-Coty au Havre - ouvert du lundi au samedi de 7 heures à 21 heures.