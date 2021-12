Place du commerce. Trois nouvelles enseignes à Caen

Ce sont encore de belles enseignes qui viennent d'ouvrir dans le centre-ville de Caen et de quoi se faire plaisir. Pour la gourmandise ou tout simplement pour dénicher le cadeau de dernière minute, la rédaction Tendance Ouest vous en dit plus.

Hamburger maison, boutique déco, boulangerie

Ouvert tout récemment, King Burger Marcel est le spécialiste du hamburger et aussi le premier à s'installer à Caen, rue de Geôle. Tout est fait maison avec des produits locaux. Le restaurant propose six variétés de hamburgers aux noms originaux : le Marcel Cerdan, le Marcel Pagnol… Pour la boulangerie la Fabrique de Fa "Mie", c'est un retour au pays pour ses nouveaux propriétaires, Manon et Romain Fourmond. De retour du Canada, ils ont choisi de s'installer à Caen, rue du Gaillon, pour le plus grand plaisir de la clientèle. Quant à Pastel Concept Store, la jeune gérante Jeanne Beaufils se lance dans sa première expérience dans le commerce. C'est son papa qui lui a donné l'envie d'avoir sa propre boutique.