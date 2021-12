Votre horoscope signe par signe du mardi 21 décembre

Bélier

Vos jugements et vos opinions passeront mieux en société et on cherchera davantage votre compagnie.

Taureau

Ménagez vos yeux. Ne passez pas tout votre temps devant un écran, qu'il soit d'ordinateur, de télévision ou de portable.

Gémeaux

Journée calme auprès de l'être aimé. Profitez-en pour organiser des moments privilégiés.

Cancer

Il va falloir faire des choix judicieux pour réaliser vos ambitions. N'ayez pas peur de voir grand !

Lion

Tout va bien en ce moment, mais vérifiez si vous ne manquez pas de certains oligo-éléments.

Vierge

Faites un effort pour éviter les malentendus. Soyez le plus clair possible dans vos explications.

Balance

La journée sera parfaite pour faire des mises au point ou faire des projets à long terme.

Scorpion

Vos affaires s'annoncent fructueuses. Vous envisagerez de vous lancer dans de nouveaux investissements.

Sagittaire

Aujourd’hui, Un changement important pourrait se produire et influer sur votre vie amoureuse.

Capricorne

Journée assez quelconque, vous avez besoin de décompresser et de vous changer les idées.

Verseau

Vous allez calculer au plus juste vos dépenses pour vos loisirs. Cela tendra à vous rassurer.

Poissons

Si vous voulez plus d'indépendance et de responsabilités dans votre travail, vous n'aurez aucune difficulté à obtenir satisfaction.