Bocage. L'agenda du Bocage

En janvier

Jusqu'au 8 janvier

Flers. Galerie 2 Angles, exposition photo d'Arno Brignon.

Jusqu'au 21 février

Bellou-en-Houlme. Médiathèque, exposition de sculptures de Thierry Aurégan.

Jusqu'au 27 février

Bagnoles-de-l'Orne. En de nombreux endroits de la ville (Office de tourisme, tennis, O Gayot, Bois Joli, Domino, Maison Casati, Biscuiterie de l'Abbaye, Imagin', Hôtel du Béryl, Hôtel de ville, Manoir du Lys, Château du gué aux biches), exposition "Quartiers d'hiver à Bagnoles-de-l'Orne", avec des œuvres issues du fond départemental d'art contemporain de l'Orne.

Mercredi 5

Briouze. Médiathèque, 16 h 30, "L'heure du conte", à partir de trois ans.

Jeudi 13

La Carneille. Salle des fêtes, 20 h 30, cinéma : "Les magnétiques". Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, deux frères ignorent qu'ils vivent les derniers feux d'un monde sur le point de disparaître.

Samedi 15

Flers. Salle du Forum, 20 heures, humour, one-woman-show d'Élodie Poux, "Le syndrome du Playmobil". L'ex-animatrice périscolaire monte sur scène pour se confier sur son passé… Résa : scenenationale61.fr

Mardi 18

Briouze. Médiathèque, 10 heures, les "bébés lecteurs", lecture pour les tous petits.

Flers. Conservatoire, 20 heures, concert de chansons françaises par les professeurs.

Jeudi 20

La Ferté-Macé. Salle Gérard Philippe, 20 h 30, musique/récit d'une rencontre avec la chanteuse Patti Smith, icône rock des années 70 : "Mes nuits avec Patti".

Résa : lafertemace.fr ou à l'accueil de la médiathèque.

Flers. Au Forum, 20 heures, "La tendresse", théâtre-danse sur le lien au masculin et à la virilité.

Résa : scenenationale61.fr

Vendredi 21 :

Bellou-en-Houlme. Médiathèque, 17 heures à 21 heures : soirée autour du conte, dans le cadre de la "Nuit de la lecture".

Samedi 22

Flers. Au Forum, 20 heures, danse. L'Ensemble chorégraphique du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Résa : scenenationale61.fr

Samedi 29

Flers. Salle du Forum, 20 heures, concert reggae du groupe Danakil avec en première partie Almä Mango. (Voir ci-contre).

