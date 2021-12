Caen. Les pompiers se mobilisent pour le Téléthon 

Les sapeurs-pompiers du Calvados se mobilisent pour le Téléthon vendredi 3 et samedi 4 décembre et organisent "Les 24 heures du vélodrome". L'événement débute vendredi 3 décembre à 19 heures. Pendant 24 heures, des équipes de pompiers et diverses associations se relaieront pour faire du vélo en continu, par tranches d'une heure. Pour répondre au thème de cette année 2021 "Téléthon des lumières", les vélos seront illuminés et décorés. Pour cette édition, Amandine Petit, Miss France 2021, donnera le coup d'envoi de l'événement vendredi 3 décembre.

De nombreuses animations seront également proposées au public : buvette, démonstrations de pompiers, ateliers de secourisme ou encore tours de magie.

Samedi 4 décembre, les festivités se poursuivent et Dorian Louvet de Koh-Lanta participera au défi sportif et roulera de 15 heures à 16 heures, accompagné de François Bidard, coureur professionnel chez AG2R, ainsi que d'autres coureurs normands.