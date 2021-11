Alençon. Fermeture des urgences : les manifestations se poursuivent

"La solution ne sera pas pérenne !", lâche Pascal Lamarche, secrétaire local de la CGT du Centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, devant la cinquantaine de personne réunie en face de l'hôpital d'Alençon. Après l'annonce de la fermeture temporaire des urgences de Mamers, dans la Sarthe, les élus et le personnel hospitalier continuent à manifester ce mercredi 24 novembre.

Accompagnés de Frédéric Beauchef, membre du Conseil de surveillance du Chicam et maire de Mamers, les représentants des syndicats Force Ouvrière 61 et CGT61 se sont rendus à la préfecture à 16 heures afin "d'exposer les difficultés rencontrées par l'hôpital". Malgré une importante suppression de lits (64 lits entre mars 2021 et novembre 2021), un manque de personnels et des difficultés à recruter, le personnel soignant s'est "porté volontaire" pour trouver des solutions. "Certains vont aménager leurs emplois du temps afin de conserver temporairement les urgences de Mamers", explique Frédéric Beauchef.

Une proposition qui a été acceptée par la direction de l'hôpital d'Alençon-Mamers. Lors d'une conférence de presse donnée le lundi 22 novembre, Jérôme Le Brière aurait annoncé le maintien des urgences de Mamers jusqu'à la fin du mois de décembre. "Les mois suivants seront préoccupants", conclut Frédéric Beauchef.