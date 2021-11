Normandie. Buffalo Grill dit adieu à l'ambiance "indiens et cow-boys"

Avec leur grand toit rouge et leur bison à l'entrée, impossible de rater les restaurants Buffalo Grill. Mais une page se tourne : les Indiens, les cow-boys et les bisons rouges. La chaîne de restaurant française va abandonner son univers Far West pour offrir un nouveau cadre plus moderne. Désormais, Buffalo Grill va opter pour un cadre "American BBQ", inspiré des steakhouse à l'américaine.

L'annonce a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Deux camps s'opposent, avec d'un côté les nostalgiques de l'ambiance d'origine héritée des années 1980 (Buffalo Grill a été fondé en 1980) et ceux qui accueillent avec enthousiasme ce renouveau de la chaîne.

Donc au Buffalo Grill on aura plus les lampes avec les franges, on aura plus cette odeurs de bois quand on rentre, on aura plus cette ambiance Buffalo 😢 — ⵣ The Northern African ⵣ (@NorthernAfrican) November 22, 2021

Cependant, pas de panique, la salade de bienvenue et sa sauce seront toujours au programme. Tout comme la diligence de desserts.

Tkt on change de déco mais on lâche pas la diligence des desserts (ni les banquettes rouges) 👊. — Buffalo Grill (@BuffaloGrill) November 19, 2021

La chaîne a vécu une période compliquée en raison de la crise sanitaire : son chiffre d'affaires a reculé de 40 % en 2020. De plus, le groupe est endetté à hauteur de 160 millions d'euros. Désormais, Buffalo Grill veut redorer son image en vantant notamment la vente de viande française uniquement et non plus européenne. La chaîne ambitionne aussi de devenir un des leaders de la livraison à domicile dans l'Hexagone.

Il y a quatre Buffalo Grill dans la Manche, cinq dans le Calvados, trois dans l'Orne, sept en Seine-Maritime et XX dans l'Eure.