Présidentielle 2022. Eric Zemmour au Mont Saint-Michel ? "Intox totale" répond son entourage

Depuis que l'hypothèse avait été lâchée par Le Monde dans son édition du samedi 20 novembre, la rumeur parcourait la campagne. Éric Zemmour allait, comme Nicolas Sarkozy en 2007, venir lancer sa campagne pour l'élection présidentielle dans la Manche, au Mont Saint-Michel, avant son meeting prévu au Zenith de Paris, le dimanche 5 décembre.

Une visite dont personne n'avait entendu parler, et pour cause. Quand on interroge un membre de l'entourage proche du futur candidat sur le sujet avec cette question simple : "Éric Zemmour annoncé au Mont Saint-Michel pour lancer sa campagne, info ou intox ?", la réponse est claire, nette et précise : "Intox totale."

Si Eric Zemmour ne viendra pas tout de suite au Mont, il y a fort à parier qu'il viendra à un moment ou un autre de la campagne dans un lieu hautement symbolique qui a vu passé, jadis, bien d'autres candidats, à l'instar de Jacques Chirac, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Jean Marie Le Pen et plus récemment sa fille Marine Le Pen.