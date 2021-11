Bonne table à Rouen. Taste of Tandoori et ses parfums pakistanais

L'accueil est chaleureux dans cette petite enseigne de la rive gauche, rue Saint-Julien à Rouen. À l'intérieur, la décoration plonge par petites touches dans l'ambiance indienne et pakistanaise des mets que l'on s'apprête à déguster. Bhatti Parvez, le gérant, est en salle. Lui-même est d'origine pakistanaise. "La cuisine pakistanaise et indienne, c'est la même chose, on utilise la même base d'épices", explique-t-il simplement. Passionné par la restauration, le gérant souriant a déjà travaillé dans de nombreux établissements, à Rouen, mais aussi à Évreux, dans le restaurant de son cousin, jusqu'à se lancer à son compte en 2021. "J'ai cherché vers Petit-Quevilly parce qu'il n'y avait pas trop de restaurants", explique-t-il.

Une cuisine riche en épices

La cuisine est typique, "riche en épices", même si Bhatti avoue s'être adapté à la Normandie. "Les clients trouvaient que la cuisine était trop épicée. Ici, on aime le fromage et la crème fraîche, des choses douces", explique-t-il pour justifier d'avoir quelque peu réduit la quantité d'épices dans les plats. Les classiques sont proposés sur place, avec aussi un menu le midi à 13,50 euros, pour entrée et plat ou plat et dessert. Je choisis donc les samoussas aux légumes, apportés dans un plat encore chaud, avec quelques légumes grillés. Gourmands, bien croustillants, ils peuvent être agrémentés de trois sauces plus ou moins épicées mises à disposition. Le plat proposé par la suite était un poulet punjabi avec son riz basmati. La belle sauce épaisse est très parfumée et l'ensemble, fidèle au discours, pas trop épicé pour s'adapter aux plus sensibles. Un vrai moment de plaisir.

Poulet Punjabi avec son riz.

Déjà repu, je me laisse tout de même tenter par un Halwa, un gâteau de semoule parfumé à la cardamome et à la pistache, qui est venu parfaitement conclure ce voyage de mi-journée. Adresse à recommander pour un moment de dépaysement gustatif avec une facture maîtrisée.

Pratique. 193 rue Saint-Julien à Rouen.Tel : 02 35 62 31 88