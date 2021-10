Hockey: les Dragons champions d'europe !

D'abord faciles vainqueurs d'Asiago, vendredi 13, sur le score fleuve de 6 à 0, les Dragons s'étaient mis à douter le lendemain, défaits 4-2 contre Minsk. Mais, à domicile, les joueurs du Rouen Hockey Elite 76 se sont trenscendé, dimanche 15 janvier, devant plus de 2 800 spectateurs ayant garni la patinoire de l'île Lacroix. Inspirés et en confiance, les Dragons ont battu Donetsk (5-2), une victoire synonyme de sacre. Les cinq buts rouennais ont été inscrits par Guénette, Thinel (2), Mallette et Desrosiers.