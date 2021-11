Buzz. TikTok ajoute des voix de synthèse des personnages de Disney !

Pour l'anniversaire de sa plateforme de streaming, Disney a offert un cadeau pour les utilisateurs du réseau social TikTok.

Désormais, les voix des personnages de l'univers Disney pourront narrer vos TikToks ! Disney+ a partagé la nouvelle sur son compte Twitter, le jour de son deuxième anniversaire, le 12 novembre dernier : "'crie en Chewbacca' De nouvelles voix Text-to-Speech ft. Certains de vos personnages préférés sont maintenant disponibles sur TikTok ! Pour les débloquer, découvrez les mots-clés mystères. #DisneyPlusDay"

*yells in Chewbacca* 📣👂 New Text-to-Speech voices ft. some of your favorite characters are available now on @TikTok! To unlock them, discover the mystery keywords. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/mRwzLsmod3