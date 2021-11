[Enquête] Caen. Prostitution : quitter le trottoir, un rêve ?

"On n'a pas à dire aux personnes : 'on va vous sortir de la prostitution'. C'est un choix de leur part", explique Nicole Gauer, déléguée départementale du Mouvement du Nid, une association qui vient en aide aux personnes en situation de prostitution. À Caen, plusieurs organismes œuvrent de différentes manières auprès des prostituées. "On réalise des maraudes et on leur propose notre aide", poursuit la responsable du Mouvement du Nid dans le Calvados. Sur le terrain à Caen, plusieurs structures sont également présentes, comme les associations Itinéraires, La Voix des femmes, Notre Dame Mère de la Lumière (NDML) ou encore l'Établissement public de santé mentale, à travers un programme d'accompagnement sanitaire et social. Mais sortir de la prostitution n'est pas chose facile.

Un parcours de sortie de prostitution

En 2013, l'Assemblée nationale votait une loi visant à sanctionner les clients. "À la suite de cela, un Parcours sortie de prostitution a été créé, en 2017. L'objectif est que toute femme majeure qui souhaite sortir de la prostitution puisse bénéficier d'un parcours de deux ans maximum pour se réinsérer dans la vie sociale et professionnelle", détaille Véronique Barrois, cheffe de service de l'association Itinéraires. Seule cette structure bénéficie de l'agrément dans le Calvados. Pour intégrer ce parcours, une commission composée notamment de gendarmes, policiers ou encore conseillers départementaux et municipaux étudient les dossiers de demande. "Ce qui peut être compliqué, c'est que lorsque ces personnes arrivent sur le territoire, les proxénètes et passeurs leur dérobent leurs papiers d'identité et les déclarent sous une autre. Le travail est de vérifier leur identité", poursuit la responsable. Un dispositif difficile, en raison d'un manque de financement. Depuis 2017, seules deux jeunes femmes ont effectué le parcours et deux autres sont actuellement accompagnées. D'autres structures humanitaires vont à leur rencontre. "On souhaite mettre en place une antenne de l'entreprise Solenciel. Il s'agit d'une association créée à Grenoble [Isère] dans le but d'aider les femmes à sortir de la prostitution en leur permettant de trouver un travail dans le secteur du nettoyage", détaille Lucie Schielin, vice-présidente de l'association NDML.

Chantage et menaces

En dépit de toutes les actions menées pour aider ces personnes en situation de prostitution, d'autres problématiques subsistent. "Beaucoup sont tenues par des proxénètes ou des réseaux. Ils leur font du chantage et menacent de faire du mal à leurs proches. Elles ont souvent d'importantes dettes à régler. Pour éviter qu'elles aient des relations avec les services sociaux, ils les déplacent régulièrement", raconte Rose Kamtchouing, médiatrice en santé publique et communautaire au sein de l'association La Voix des femmes. Toutes ces associations s'accordent pour dire que celles souhaitant s'en sortir doivent faire preuve d'une grande volonté. "Les démarches peuvent prendre des années. Tant qu'il y aura de la misère, il y aura de la prostitution", conclut Rose Kamtchouing.