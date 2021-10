Pollution aux particules en Haute-Normandie

"Une combinaison défavorable entre la pollution de l'air et certains paramètres météorologiques (vents, températures...) a entraîné le dépassement d'un seuil réglementaire pour la protection de la santé. Les particules en suspension (ou "poussières") aujourd'hui (mercredi 18 janvier) en cause sont de petites tailles. D'origine locale ou plus lointaine, leur composition peut être très variée : naturelle ou liée à l'activité humaine (chauffage, industrie, trafic, agriculture)", indique Air normand. Une amélioration de la situation est attendue en milieu de journée.

Il est recommandé :

- d'éviter toutes les activités physiques intenses

- de ne pas aggraver les effets de cette pollution par d'autres facteurs irritants tels la fumée de tabac ou l'usage de solvants (produits de bricolage…)

- de respecter scrupuleusement son traitement médical à visée respiratoire ou de l'adapter sur avis de son médecin.





Informations complémentaires :



Air Santé Tél 02 32 88 64 64 / 3615 Air Santé

METEO-FRANCE, répondeurs téléphoniques : 0892 68 02 76 pour la seine Maritime - 0892 68 02 27 pour l'Eure.

Sur Internet : airnormand.asso.fr