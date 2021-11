Caen. Les Drakkars prennent la tête en battant Dunkerque

Toujours invaincus cette saison en championnat, les Drakkars de Caen pouvaient espérer une cinquième victoire consécutive, le samedi 6 novembre, contre les Corsaires de Dunkerque. Après 40 minutes de bataille acharnée, les Drakkars ont fait la différence dans le dernier tiers (3-0).

Le match

Très nerveux, le premier tiers-temps a vu peu de grosses occasions, mais plutôt deux grosses bagarres, dont une qui a amené à la disqualification de Raphaël Chauvel (0-0, 20'). Par la suite, les deux équipes ont été plus calmes. Pour autant, aucune des deux n'est parvenue à trouver la faille (0-0, 40').

Mais au début du dernier tiers, en fin de supériorité, Jyri Marttinen a réussi à récupérer une passe déviée de Chamberland pour tromper Duquenne et ouvrir la marque (1-0, 42'). Toujours sur un service de Félix Chamberland, Marius Cagigos a doublé la mise, en plaçant le palet juste à côté du casque du portier adverse (2-0, 49'). Le gardien nordiste est sorti et Marttinen a achevé les visiteurs par un lancer dans la cage vide, depuis la cage de Quéméner (3-0, 59').

Le joueur du match : Jyri Marttinen

Depuis son arrivée à Caen, l'ancien vice-champion du monde n'avait pas encore marqué pour les Drakkars. C'est chose faite, grâce à son ouverture du score libératrice. Et même plutôt deux fois qu'une, puisqu'il a marqué dans un but vide le dernier but de la soirée.

La Stat' : 0,8

Depuis le début de ce championnat, les Drakkars ont encaissé seulement 4 buts en 5 matchs, soit une moyenne de 0,8. Une muraille essentielle pour se projeter le plus haut possible en Division 1.

Les réactions

Réaction de l'entraîneur des Drakkars, Luc Chauvel Impossible de lire le son.

Réaction du gardien Ronan Quéméner Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Dunkerque : 3-0 (0-0, 0-0, 3-0). 1 400 spectateurs.

Caen : Buts : J.Marttinen (41'37, ass. F.Chamberland et O.Uski, Supériorité numérique), M.Cagigos (48'51, ass. F.Chamberland), J.Marttinen (58'06, ass. A.Menard et L.Benoit, cage vide). Pénalités : 44'. Entr. : Luc Chauvel.

Dunkerque : Pénalités : 26'. Entr. : Pierrick Rezard.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars essaieront de maintenir leur invincibilité chez la lanterne rouge, Tours, dès ce mercredi 10 novembre à 20h.