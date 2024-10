Sports : suivez en direct toute l'actualité du week-end en Normandie

FOOTBALL. Inévitablement, après cette soirée de matches nuls, les clubs normands stagnent au classement de Ligue 2. Le HAC est toujours cinquième et ne profite pas des contre-performances de Toulouse et de Sochaux pour se rapprocher des leaders. Caen (12e) et QRM (14e) restent dans le milieu de tableau et manquent l'occasion respectivement de se rapprocher du Top 10 et de mettre la zone rouge à distance respectable.