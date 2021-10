Kitty, Daisy et Lewis au 106 : dépaysant !

Dès les premières notes du groupe, l’ambiance des années 50 surgit telle une panthère rangée dans un placard à balai. La démarche n’est peut-être pas nouvelle, mais lorsqu’elle vient de Kitty, Daisy et Lewis, elle devient dantesque. Le groupe réunit trois musiciens, formés en 2000 à Londres.

Au 106, le trio proposera leurs chansons mâtinées de R’nB, de country, de swing et de rock. Au programme : piano, guitare, ukulélé, banjo, harmonica, percussions, trombone, xylophone ou accordéon. Les Londoniens réécrivent les pages du rock&roll dans le même esprit que leurs idoles. Du son à la gestuelle, tout est minutieusement étudié pour nous faire remonter dans le temps. Effet dépaysant garanti. “Dès le début, plus rien n’existe à part Kitty Daisy et Lewis. Le groupe est magique. Il vous captive, vous envoûte pour finir par vous kidnapper”, déclarait, séduit, un fan lors d’un concert du groupe à Tourcoing. “Pendant plus d’une heure 30, la seule réalité universelle, c’est eux !”

Pratique. Kitty Daisy et Lewis, samedi 11 février à 20h au 106. 10, quai Jean de Béthencourt, à Rouen. À partir de 16,80€. Renseignements au 02 32 10 88 60.

(Photo G. Durham)