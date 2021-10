Football. Le Granvillais Johann Lepenant sélectionné en équipe de France U20

Devenu un titulaire indiscutable avec le Stade Malherbe Caen en Ligue 2, le Granvillais Johann Lepenant, qui fêtera ses 19 ans le 22 octobre, continue sa progression aussi chez les équipes de France de jeunes. Il fait partie des 22 joueurs retenus en équipe de France U20 par Bernard Diomède, pour affronter la Tunisie à deux reprises en match amical, le 7 octobre à Fos-sur-Mer et le 10 à Mallemort. Le jeune Manchois compte déjà 25 sélections chez les jeunes bleus (en U16, U17 et U18) et une participation à la Coupe du Monde U18, en 2019. En attendant de rejoindre Clairefontaine, le milieu de terrain devrait de nouveau être titulaire avec Malherbe pour la réception de Valenciennes, lors de la 11e journée de Ligue 2, samedi 2 octobre.