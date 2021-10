Musique. The Voice Kids : le jury de la saison 8 enfin dévoilé !

The Voice Kids sera bien de retour en 2022, après une année d'absence à la suite à la saison The Voice All Stars actuellement chaque samedi sur TF1. Pour cette nouvelle édition réservée aux enfants, le banc des coachs va être repensé.

Louane et Julien Doré, coachs en 2022 avec Kendji Girac et Patrick Fiori

Aux côtés de Patrick Fiori et Kendji Girac, deux nouveaux coachs rejoignent The Voice Kids. La chanteuse Louane, qui remplacera Jenifer, et Julien Doré, à la place de Soprano, feront tous deux leur arrivée dans l'émission musicale de la première chaine.

Louane passera de l'autre côté, après avoir été révélée dans The Voice en 2013, lors de la saison 2. Tout comme Julien Doré, qui lui avait remporté la cinquième saison de l'émission Nouvelle Star diffusée sur M6 en 2007.

La date de diffusion exacte n'a pas encore été annoncée, mais cette nouvelle saison sera à retrouver courant 2022.