Rouen. Ça bouge en ville : trois nouvelles ouvertures aux Docks 76

La période estivale a été profitable au centre de commerces et de loisirs des Docks 76 à Rouen, avec l'installation de trois nouvelles enseignes. L'occasion d'y faire un tour pour découvrir ce que proposent ces boutiques.

Des boutiques pour tous les goûts

Les visiteurs peuvent notamment retrouver Muy Mucho, spécialisée dans la décoration. L'enseigne espagnole était auparavant présente dans le centre-ville de Rouen, jusqu'à sa fermeture puis son installation aux Docks 76.

Parmi les autres arrivées, le centre commercial a vu l'installation de La Maison du savon de Marseille, proposant une large gamme autour du célèbre produit. Enfin, Cher monsieur s'adresse à tous les hommes qui souhaitent profiter d'un passage par le centre commercial pour une coupe de cheveux ou un soin de la barbe.

Bougies, accessoires et déco chez Muy Mucho

Muy Mucho a quitté la rue du Gros-Horloge pour se poser dans les Docks 76. La boutique propose de la déco, de la vaisselle, des bougies et des parfums d'ambiance. "Une enseigne qui veut apporter du bien-être, de la zen attitude, de la détente et des bonnes ondes." C'est ainsi qu'Agathe Zelinski, responsable du magasin, résume Muy Mucho. Elle est au service des clients avec sa gérante, Ombeline Perier, et son collègue conseiller en vente, Orlann Rivière.

Agathe Zolinski et Orlann Rivière aident les clients de Muy Mucho à parfaire leur déco. - Guillaume Lemoine

Un petit air de Provence aux Docks 76

Les Docks 76 ont ouvert les portes de La Maison du Savon de Marseille en août. Cette enseigne de savonnerie et cosmétique mise sur le bien-être et l'authentique. Émilie Deguerre et son employée Julie Garrigue vous proposent de (re)découvrir le célèbre Savon de Marseille, labellisé, et ses bienfaits, mais aussi toute une gamme de produits dédiés au bien-être à base de produits de Provence comme la lavande, l'huile d'olive, le miel ou le lait d'ânesse.

Julie Garrigue vous propose une très large gamme de savons de Marseille. - Guillaume Lemoine

Un trio de choc pour des barbes et cheveux chics

Cher Monsieur a ouvert ses portes le 23 août dans la galerie des Docks 76. Coupe de cheveux, taille de la barbe et soins divers pour les hommes dès 3 ans. Sobriété, efficacité, confidentialité, telle est la devise de Cher Monsieur, qui a ouvert un deuxième salon dans la ville de Rouen. Épaulée par ses complices Paul Dubois et Enzo Kivika, Charlotte Graye promet aux clients qui viendront se poser sur ses fauteuils de vivre "un moment unique".

Charlotte Graye, Paul Dubois et Enzo Kivika font équipe pour le bien-être capillaire de leurs clients. - Guillaume Lemoine

Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique dans la Métropole de Rouen… Informez la rédaction par e-mail à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com