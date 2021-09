Caen. Rentrée 2021 : entre excitation et stress des devoirs

Les 582 412 élèves de Normandie ont fait leur rentrée des classes ce jeudi 2 septembre. Dès 8 h 15, les enfants, cartable sur le dos, arrivent au compte-gouttes devant l'école primaire Jean Guéhenno de Caen. Louison Lukacs est excité. Il entre en CM2. "Je suis content mais déçu car on ne peut plus profiter des moments en vacances", glisse-t-il dans un sourire. Après des semaines sans école, il n'a pas perdu ses bonnes habitudes. La préparation du sac avec papa s'est bien passée. "C'est rodé maintenant, il est grand. Il n'y a plus la même appréhension qu'en CP", lâche Yoann Lukacs. Le garçon a préparé ses fournitures scolaires, sans oublier un livre et des raquettes de ping-pong, pour la récré avec les copains. "Je ne sais pas encore si mes copains sont dans ma classe", appréhende-t-il quelques minutes avant de connaître le verdict.

Louison Lukacs a fait sa rentrée en CM2 ce matin, la dernière à l'école primaire. - Léa Quinio

Pour la maman, Aurélie Vincent, la rentrée est toujours un moment émouvant. "CM2, c'est la dernière étape avant qu'il grandisse encore plus mais ça fait partie du jeu. Il y a un petit peu de nostalgie."

La cloche sonne, place désormais aux choses sérieuses. Louison n'a pas hâte des devoirs. "Ça va être un peu compliqué de s'y remettre. Mais ça va, juste deux jours et après c'est déjà le week-end !"