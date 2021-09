Bonne table. Le poké bowl a son adresse au cœur de Rouen

Après une ouverture réussie à Caen l'an dernier, Waiiha poké bar s'est installé début août au cœur de Rouen, dans la rue aux Juifs à côté du palais de justice. "Ici, l'établissement est plus grand avec une soixantaine de places assises", indique Arnaud Lanchas, directeur du restaurant. Les lieux sont avant tout chaleureux, avec des tons clairs teintés de vert pour donner une ambiance hawaïenne.

"L'esprit se veut être celui d'une paillote, poursuit Arnaud Lanchas. On accueille les clients à la cool, ils se sentent bien en arrivant ici car l'ambiance rappelle un peu la plage !"

Des prix attractifs

Des jeunes, des familles, des salariés. Tous les publics se succèdent dans ce restaurant avec des prix attractifs débutant à 9,90 € pour un poké bowl ou 11,90 € pour le format plus grand. À la carte, "nous proposons cinq pokés signatures, avec une base de riz puis du saumon, du bœuf ou encore du tofu, le tout accompagné de légumes", poursuit le directeur. Il est aussi possible, pour la même gamme de prix, de composer soi-même son poké bowl en choisissant une sauce, une protéine ou encore des légumes. "Tout est fait sur place, les produits sont frais et préparés ici. Nous sommes livrés tous les jours", souligne Arnaud Lanchas.

À l'avenir, le restaurant proposera également une recette qui changera au fil du temps et selon la période de l'année. Pour accompagner le repas, il est possible d'opter pour du thé glacé ou de la citronnade maison, mais aussi pour des boissons plus classiques (sodas, bières, etc.).

Un poké garni de légumes frais. - Waiiha poké bar

Enfin, une petite sélection de desserts permet de conclure le repas à un prix n'excédant pas les 19 € en choisissant la grande taille de poké bowl. Une adresse idéale pour manger sainement à toute heure de la journée. Le restaurant propose aussi la vente à emporter et la livraison via les plateformes Uber eats ou Deliveroo.

Pratique. 29, rue aux Juifs à Rouen. Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 22 h 30.Tel. 02 35 89 62 38