Festival de Deauville. Les stars américaines font leur retour sur le tapis rouge

Du vendredi 3 au dimanche 12 septembre, le festival du cinéma américain de Deauville revient pour une 47e édition. Si l'année dernière, les stars américaines étaient les grandes absentes du tapis rouge, elles seront de retour pour rencontrer le public. C'est le cas de Johnny Depp, qui présentera le film City of lies, de Brad Furman.

À la fin de chaque film en compétition, des discussions de 20 minutes seront organisées entre les équipes et le public. "Et quand on a des personnalités du niveau de Johnny Depp, Oliver Stone et Michael Shannon… On leur demandera de faire une rencontre avec le public", explique Bruno Barde, directeur du festival. L'objectif est "d'augmenter la proximité avec le public. Pas pour les approcher ou les toucher, mais pour partager avec eux les émotions de leur travail", continue le directeur. Michael Shannon, l'acteur aux cent films, recevra à cette occasion un Deauville Talent Award.

Des stars également françaises

Sont également attendus des acteurs français comme Vincent Lindon, Agathe Roussel, Sandrine Bonnaire, Laurent Lafitte ou encore Pio Marmaï.

Le jury est lui aussi prestigieux, à commencer par sa présidente, Charlotte Gainsbourg. On y retrouvera aussi le réalisateur Bertrand Bonello, la romancière Delphine de Vigan, le réalisateur Mickaël Hers, l'actrice Garance Marillier, l'actrice Fatou N'Diaye, à l'affiche du dernier OSS 117, Denis Podalydès, Marcia Romano et le compositeur Sebastian.

Jauge pleine

Cette année, le festival accueillera une jauge pleine, avec 1 497 places, contre une édition précédente à 60 %. "Mais avec aucun cas de Covid l'année dernière", souligne Bruno Barde. Néanmoins, pour profiter de la 47e édition, les organisateurs ont dû s'adapter aux contraintes sanitaires. "Au premier contrôle du pass sanitaire du festivalier, on va donner un bracelet distinctif chaque jour, pour qu'il déambule sans être contrôlé à chaque séance", indique Carine Fouquier, directrice du Centre international de Deauville qui accueille la projection des 55 films.

Le pass sanitaire sera également obligatoire pour le public qui souhaite accéder au tapis rouge. Et pour ceux qui ne sont pas vaccinés, un centre de dépistage sera installé à proximité du festival.