Normandie. Pas besoin du pass sanitaire pour donner son sang

L'Établissement français du sang (EFS), qui a toujours besoin de dons, s'est engagé auprès de l'État à ce que les lieux de collecte ne soient pas des lieux de rassemblement. Ils ont ainsi mis en place la prise de rendez-vous, pour empêcher l'attente des donneurs.

Très forte demande hospitalière et peu de donneurs

Cécile Lebel, développeur de territoire à l'EFS Normandie, explique l'impact de la crise sanitaire sur les collectes de sang : "Quand le déconfinement a eu lieu, on a eu une perte de mobilisation des donneurs. Ils reprenaient une vie active." Après les confinements successifs, la demande de transfusion a été très importante. En cause, "une reprise hospitalière pour rattraper les soins et interventions qui avaient été suspendus et reportés pendant les confinements", souligne Cécile Lebel. Pour faire face aux besoins en Normandie, 550 donneurs par jour sont nécessaires. Aujourd'hui, ils ne sont que 450.

Pour faire un don, prenez rendez-vous sur le site de l'EFS et n'oubliez pas de vous munir de votre carte d'identité. Il n'est pas nécessaire de présenter le pass sanitaire.

De plus, la vaccination ne pose aucune contre-indication.