Seine-Maritime. Ces spécialités régionales qui attirent tant les touristes à Rouen

Le temps a beau être pluvieux en Normandie, les touristes sont tout de même au rendez-vous pour explorer les richesses de la région. Dans le centre-ville de Rouen, les joyaux du patrimoine historique ne sont pas les seuls à valoir un détour : plusieurs boutiques artisanales font découvrir les spécialités gustatives de la région.

Mettre en valeur les producteurs

C'est le cas de la Maison Pinel située rue Grand-Pont. Cette épicerie fine fondée il y a dix ans se consacre à la mise en valeur des producteurs locaux. "Parmi les best-sellers, nous avons les biscuits de la Maison du biscuit dans la Manche, le Calvados, la teurgoule, les caramels d'Isigny et de pommes dieppois, indique Domitille Petit, vendeuse de l'épicerie. J'ai aussi à cœur de faire découvrir les vins normands, puisqu'on a un vignoble en Normandie, les Arpents du soleil, que tout le monde ne connaît pas."

Plus qu'une simple transaction commerciale, c'est un moment de partage qui se crée avec les clients autour de la découverte des produits : "On échange avec les touristes, on leur propose parfois des façons de cuisiner les produits s'ils n'ont pas d'idée, et des paniers gourmands adaptés à leurs goûts."

Pour faire découvrir les spécialités normandes au-delà des frontières de la région, la Maison Pinel propose des livraisons dans tout l'hexagone et à l'étranger.

Des produits artisanaux porteurs d'histoire

Dans la rue des Carmes, la chocolaterie Auzou renferme également l'un des produits phares de Rouen : les larmes de Jeanne d'Arc, ces célèbres amandes grillées qui sont enrobées de nougatine et de chocolat avant d'être roulées dans le cacao.

"C'est Jean-Marie Auzou qui a commencé par faire un croquis en forme d'amande, qui est devenu la larme de Jeanne d'Arc car elle a certainement dû pleurer, et c'est devenu l'une de nos spécialités", explique Béatrice Dumouchel, responsable de la boutique.

Inspirées de l'histoire de l'héroïne de la guerre de Cent Ans condamnée au bûcher en 1431, les larmes de Jeanne d'Arc rencontrent toujours un franc succès plusieurs décennies après leur invention, "auprès des touristes et aussi de la clientèle locale qui est habituée à venir régulièrement en chercher".