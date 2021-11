Solidarité : un “grain de folie” tout neuf

“Cette année, nous avons décidé de lui donner un nouveau look,” note Catherine Grieu, la responsable de cette boutique solidaire. C’est chose faite depuis sa réouverture lundi 12 mars.

Ouvert à tous

Le sol, les peintures et la lumière ont été refaites dans ce local de 85 m2. Deux mille euros et deux semaines plus tard, “Grain de folie” est prête à accueillir de nouveaux clients. Quelques changements ont été apportés également au niveau de l’organisation. Le magasin n’est plus ouvert exclusivement aux personnes passant par le Secours Populaire, tout le monde peut y venir. “Nous avons ressenti un vrai besoin, chez les gens qui ont un tout petit salaire, une faible retraite. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir du mal à s’habiller dans les boutiques commerciales, c’est trop cher.” Ici, les prix sont tout petits. Et pour cause, tous les vêtements qui y sont vendus sont offerts au Secours Populaire. “Nous recevons entre 150 et 300 kg de vêtements par jour. Nous ne gardons que ceux en bon état. Le reste est donné à l’association Solidarité textile.”