Caen. Amandine Petit, Miss France 2021, confirme sa venue à la foire internationale

Les organisateurs n'attendaient plus que le feu vert.

Comme il était envisagé, Amandine Petit, Miss Normandie 2020 et Miss France 2021, sera présente à la Foire internationale de Caen (FIC). Elle l'a confirmé ce lundi 19 juillet.

Séance de dédicaces

Le public aura la possibilité de rencontrer Miss France au parc des expositions le samedi 18 septembre de 11 h à 16 h. Comme prévu, elle animera une partie de l'espace beauté où s'enchaîneront de nombreuses animations : cours de caltwalk, massage, sophrologie, conseils et coaching personnalisés... La promotion 2021 de Miss Normandie sera aussi à l'honneur ainsi qu'Arnaud Sol Dourdin, célèbre maquilleur et coiffeur normand. Coach des futures Miss, il proposera des ateliers coiffure, maquillage, relookings et des conférences beauté aux visiteurs.

Amandine Petit sera en séances de dédicaces à partir de 14 heures sur la mezzanine du Hall 2 du parc des expos.

Sortez vos appareils, c'est le moment de prendre la pose !