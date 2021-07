Cuisine. Le Pocito, le cocktail qui renouvelle le pommeau

Recette

Temps de préparation : 2 minutes

Ingrédients :

- 7 cl de pommeau de Normandie

- 2 cl de jus de citron

- 5 cl de tonic

- Glaçons

Dans un grand verre à pied type "piscine", verser successivement glaçons, jus de citron puis Pommeau de Normandie. Mélanger. Compléter avec le tonic. Mélanger à nouveau. Servir.

L'histoire

C'est une initiative estivale de l'Interprofession des appellations cidricoles (IDAC) pour promouvoir le pommeau de Normandie.

Depuis plusieurs semaines, elle sillonne les routes de la région pour présenter le Pocito, un cocktail destiné à donner à un coup de fouet à cet alcool peu présent à la carte des bars et restaurants et dont l'image, il faut se l'avouer, est plutôt vieillissante. "C'est facile à faire. C'est frais pour l'été. Son équilibre entre amertume et acidité est parfait.", résume Isabelle Blanchard, chargée de communication de l'IDAC. "Pour les puristes, mettre un glaçon dans du pommeau peut surprendre, mais laissez-vous tenter. Vous ne le regretterez pas !"

À servir à l'apéritif. Et à consommer, évidemment, avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Noter que cette année, le Pommeau de Normandie fête le trentième anniversaire de l'obtention de son Appellation d'origine contrôlée (AOC).

L'avis de la rédaction

Pour qui trouve le pommeau de Normandie un peu trop sucré et le tonic un peu trop amer, le Pocito est un non compromis. Et il devrait sans nul doute ravir celles et ceux en quête de nouveauté à l'heure de l'apéritif.

Les notes rondes et fruitées de ce cocktail élaboré localement viennent avec sobriété et élégance surclasser les "déjà-vu" mojitos et autre piña colada. Ne pas lésiner sur les glaçons pour profiter pleinement de la recette.

Pratique. Plus d'infos sur le site

pommeaudenormandie.com