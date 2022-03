Manche. Jean Morin officiellement président du Conseil départemental

Ambiance rentrée des classes, ce jeudi 1er juillet, dans l'hémicycle de la Maison du Département à Saint-Lô, pour l'installation des 54 conseillers élus, dimanche 27 juin, au soir du second tour des élections départementales. Plus de la moitié des conseillers faisaient leur entrée dans cette institution. Sans grand suspense, c'est un habitué des lieux, candidat désigné par la majorité départementale, qui s'est installé dans le fauteuil de président. Jean Morin, 66 ans, élu depuis 2011, a été plébiscité par ses collègues (37 voix) face à Karine Duval, conseillère de Cherbourg, candidate de la minorité départementale. Ses prédécesseurs, Jean-François Le Grand, Philippe Bas (encore conseiller départemental) et Marc Lefèvre étaient tous trois présents.

La nouvelle assemblée départementale était réunie pour sa première session plénière le 1er juillet 2021.

Marc Lefèvre et Jean-François Le Grand, deux des trois derniers présidents de la collectivité étaient présents dans le public